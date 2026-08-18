Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 12:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 77,70 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'108 Punkten realisiert. Der Kurs der Sensirion-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,70 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,20 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 1'637 Aktien.

Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 14,67 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 56,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,89 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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