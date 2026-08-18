Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 77,70 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 77,70 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'108 Punkten realisiert. Der Kurs der Sensirion-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,70 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,20 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 1'637 Aktien.
Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 14,67 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 56,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,89 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Sensirion-Aktie gewinnt zweistellig: Geschäft soll weiter ausgebaut werden
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
12:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Sensirion’s SGM5304 gas meter module successfully achieves EN 17526 certificatio (EQS Group)
|
12.08.26
|Sensirions Gaszähler-Modul SGM5304 erhält erfolgreich die Zertifizierung nach EN 17526 (EQS Group)
|
07.08.26
|SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sensirion-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sensirion Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas leichter -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt gibt moderat ab. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.