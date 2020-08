Sensirion-Aktie aktuell: Sensirion präsentiert sich fester

Die Aktie von Sensirion zählt zu den bestplatzierten des Tages. Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3.8 Prozent auf 49.25 CHF.

Zuletzt konnte die Aktie von Sensirion zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3.8 Prozent auf 49.25 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 12'738 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 49.75 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 47.45 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 38'381 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 0.855 CHF im Jahr 2021 aus.

Die Sensirion Holding AG ist in der Produktion von digitalen Mikrosensoren und -systemen zur Messung und Steuerung von Feuchte wie auch von Gas- und Flüssigkeitsdurchflüssen international tätig. Die Produktgruppen sind in Umweltsensoren und Durchflusssensoren gegliedert. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte wie unter anderem Gas- und Flüssigkeitssensoren, Differenzdrucksensoren und Umgebungssensoren zur Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2,5) an, sowohl als Serienprodukte als auch als kundspezifizierte Sensorsystemlösungen. Diese werden in Medizin-, Industrie- und Automobilanwendungen sowie in Analyseinstrumenten, in der Konsumgüterbranche und in Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräten verwendet. Ein Markenzeichen der Sensirion-Produkte ist die patentierte CMOSens®-Technologie, die eine intelligente Systemintegration von Sensorelement, Logik, Kalibrierdaten und einer digitalen Schnittstelle auf einem Chip ermöglicht. Der Konzern unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, China, Taiwan, Japan und Korea. Sensirion wurde 1998 als Spin-off der ETH Zürich gegründet und hat seinen Firmensitz in Stäfa, Schweiz.

Redaktion finanzen.net