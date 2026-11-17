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17.11.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 78,10 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 78,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'128 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 77,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'493 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 94,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2026). Mit einem Zuwachs von 20,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 36,62 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,17 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Sensirion am 17.11.2026
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