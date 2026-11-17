Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 78,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. Bei 77,00 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 77,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'430 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 94,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2026). 20,90 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 57,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Sensirion-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,17 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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