Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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17.09.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion legt am Vormittag zu
Die Aktie von Sensirion zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 74,80 CHF.
Das Papier von Sensirion konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 74,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,60 CHF. Bei 74,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'673 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Bei 89,10 CHF markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 33,82 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,14 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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