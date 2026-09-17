Sensirion Aktie News: Anleger greifen bei Sensirion am Nachmittag zu

Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 77,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sensirion-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,30 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'019 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 15,56 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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