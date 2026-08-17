Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag höher

Das Papier von Sensirion legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 81,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'298 Punkten liegt. Die Sensirion-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,40 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 81,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 832 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 9,46 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 49,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 1,89 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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