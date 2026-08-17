Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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17.08.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Sensirion gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 78,80 CHF ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 78,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'213 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 78,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,40 CHF. Zuletzt wechselten 8'775 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 89,10 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,07 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit Abgaben von 37,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 1,89 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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