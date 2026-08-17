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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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17.08.2026 12:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Mittag tiefer

Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 79,20 CHF.

Sensirion
78.92 CHF -3.16%
Kaufen Verkaufen

Die Sensirion-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 79,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 79,20 CHF. Bei 81,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 2'297 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,10 CHF) erklomm das Papier am 03.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 12,50 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 60,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 1,89 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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