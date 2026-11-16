Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 78,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'346 Punkten steht. Bei 78,70 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98 Sensirion-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 19,82 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 37,10 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sensirion einen Gewinn von 2,17 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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