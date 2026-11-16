Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagnachmittag in Rot

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 78,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'400 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 77,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'567 Sensirion-Aktien.

Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,17 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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