Sensirion Aktie News: Anleger schicken Sensirion am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 78,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'356 Punkten liegt. Bei 78,00 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 790 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 20,43 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 58,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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