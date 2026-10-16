Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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16.10.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagvormittag im Aufwind
Die Aktie von Sensirion gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 87,10 CHF.
Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 87,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'225 Punkten liegt. Bei 87,10 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'434 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Bei 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 8,27 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 75,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sensirion einen Gewinn von 2,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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