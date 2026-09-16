Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Um 09:28 Uhr wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 73,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'487 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 73,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 25 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 22,05 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 32,19 Prozent sinken.

Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus