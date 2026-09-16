Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’854 0.3%  SPI 19’535 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’454 0.2%  Euro 0.9454 0.1%  EStoxx50 6’264 0.4%  Gold 4’325 0.7%  Bitcoin 61’790 -0.2%  Dollar 0.8187 0.0%  Öl 108.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Vetropack-Aktie im Minus: Details zur neuen Strategie genannt
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag
SK hynix-Aktie in Feierstimmung – das steckt hinter dem Intel-Deal in Ohio
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 09:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt konnte die Aktie von Sensirion zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 73,00 CHF.

Sensirion
73.19 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 73,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'487 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 73,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 25 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 22,05 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 32,19 Prozent sinken.

Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten