Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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16.09.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sensirion. Im SIX SX-Handel gewannen die Sensirion-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sensirion-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'511 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 75,30 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'322 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,10 CHF) erklomm das Papier am 03.06.2026. Gewinne von 20,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 33,20 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,14 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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