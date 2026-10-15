Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 89,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'067 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Sensirion-Aktie sogar auf 89,60 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 89,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,60 CHF. Zuletzt wechselten 45 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 94,30 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sensirion-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 44,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Sensirion seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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