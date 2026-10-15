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15.10.2026 16:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag tiefer

Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 85,60 CHF.

Sensirion
84.39 CHF -8.01%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Sensirion gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 85,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 83,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'713 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 94,30 CHF. Gewinne von 10,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Abschläge von 42,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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