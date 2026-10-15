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15.10.2026 12:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion büsst am Donnerstagmittag ein

Sensirion Aktie News: Sensirion büsst am Donnerstagmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 85,20 CHF abwärts.

Sensirion
84.39 CHF -8.01%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 4,9 Prozent auf 85,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Sensirion-Aktie bis auf 83,80 CHF. Bei 89,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 6'152 Aktien.

Am 05.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sensirion-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 72,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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