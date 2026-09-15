Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 71,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 71,40 CHF. Bei 73,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 1'601 Aktien.

Bei einem Wert von 89,10 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Gewinne von 24,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 49,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,67 Prozent würde die Sensirion-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Sensirion-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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