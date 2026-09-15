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15.09.2026 16:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion legt am Dienstagnachmittag zu

Sensirion Aktie News: Sensirion legt am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 73,10 CHF.

Sensirion
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Das Papier von Sensirion legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 73,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'451 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 73,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,10 CHF. Bisher wurden heute 5'261 Sensirion-Aktien gehandelt.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sensirion-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 49,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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