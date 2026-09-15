Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag billiger

Das Papier von Sensirion gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 71,90 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'404 Punkten steht. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 70,80 CHF. Bei 73,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 3'422 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 23,92 Prozent wieder erreichen. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,15 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Sensirion-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus