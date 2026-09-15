Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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15.09.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 71,90 CHF ab.
Das Papier von Sensirion gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 71,90 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'404 Punkten steht. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 70,80 CHF. Bei 73,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 3'422 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 23,92 Prozent wieder erreichen. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,15 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Sensirion-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.
In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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