Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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14.10.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion legt am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sensirion. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 89,50 CHF zu.
Um 09:28 Uhr sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 89,50 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'767 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 90,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'185 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 5,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 44,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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