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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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14.09.2026 16:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagnachmittag Verlust reich

Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagnachmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt ging es für die Sensirion-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 72,60 CHF.

Sensirion
72.72 CHF -3.49%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 72,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'598 Punkten notiert. Der Kurs der Sensirion-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,00 CHF. Zuletzt wechselten 7'507 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 18,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 31,82 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,14 CHF je Aktie in den Sensirion-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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