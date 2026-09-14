Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagmittag im Minusbereich

Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 4,8 Prozent bei 72,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'624 Punkten liegt. Der Kurs der Sensirion-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,30 CHF nach. Mit einem Wert von 78,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'986 Sensirion-Aktien.

Bei 89,10 CHF markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 18,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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