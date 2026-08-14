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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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14.08.2026 09:29:00

Sensirion Aktie News: Anleger schicken Sensirion am Vormittag auf rotes Terrain

Sensirion Aktie News: Anleger schicken Sensirion am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 80,40 CHF.

Sensirion
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Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 80,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sensirion-Aktie bisher bei 80,10 CHF. Mit einem Wert von 80,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'235 Sensirion-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 38,43 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,89 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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