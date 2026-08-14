Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagnachmittag in Grün

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 81,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'266 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Sensirion-Aktie bei 82,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'365 Sensirion-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sensirion-Aktie somit 8,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Mit einem Kursverlust von 38,96 Prozent würde die Sensirion-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 1,89 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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