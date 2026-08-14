Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag gesucht

Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 81,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'379 Punkten notiert. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,80 CHF an. Mit einem Wert von 80,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'896 Sensirion-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sensirion-Aktie somit 8,53 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 39,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,89 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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