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13.11.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Sensirion gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 80,80 CHF.
Der Sensirion-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 80,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'211 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,80 CHF ab. Mit einem Wert von 81,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 221 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Bei 94,30 CHF markierte der Titel am 05.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,71 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,74 Prozent.
Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,17 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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