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13.11.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sensirion. Der Sensirion-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 78,80 CHF.
Die Sensirion-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 78,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'236 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 78,80 CHF. Mit einem Wert von 81,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'553 Sensirion-Aktien.
Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sensirion-Aktie. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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