Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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13.10.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion verteidigt Stellung am Vormittag
Die Aktie von Sensirion zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Sensirion-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 88,60 CHF.
Die Sensirion-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 88,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'835 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,60 CHF aus. In der Spitze büsste die Sensirion-Aktie bis auf 88,60 CHF ein. Bei 88,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Sensirion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15 Stück gehandelt.
Am 05.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 6,43 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 44,13 Prozent sinken.
Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,14 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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