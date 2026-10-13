Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 88,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'732 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Sensirion-Aktie sogar auf 89,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'595 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,07 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 44,32 Prozent Luft nach unten.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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