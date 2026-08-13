Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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13.08.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Sensirion gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 80,80 CHF.
Die Sensirion-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 80,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'421 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,80 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 80,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 346 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 89,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Sensirion-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 1,89 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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