Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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13.08.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Sensirion. Zuletzt ging es für das Sensirion-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 80,50 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Sensirion zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 80,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'472 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sensirion-Aktie bisher bei 81,00 CHF. Bei 80,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'743 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,68 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 1,89 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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