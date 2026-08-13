Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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13.08.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagmittag höher
Die Aktie von Sensirion zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Sensirion legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 80,50 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Sensirion-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 80,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 81,00 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'662 Sensirion-Aktien.
Bei 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,68 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 38,51 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sensirion einen Gewinn von 1,89 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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