Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 114,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 14'381 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,40 CHF an. Der Kurs der Sensirion-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 114,40 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 1'354 Aktien.

Am 14.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Sensirion veröffentlicht werden. Sensirion dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion im Jahr 2021 3,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch