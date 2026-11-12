Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 81,30 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'274 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Sensirion-Aktie bis auf 80,70 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'668 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 13,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 39,11 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 2,17 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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