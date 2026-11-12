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12.11.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion verliert am Mittag
Die Aktie von Sensirion gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sensirion-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 82,20 CHF nach.
Der Sensirion-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 82,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'352 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 80,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'261 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 66,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,17 CHF je Sensirion-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Sensirion am 12.11.2026
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