Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Um 09:28 Uhr stieg die Sensirion-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 88,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'634 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Sensirion-Aktie bis auf 88,60 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 353 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sensirion-Aktie. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 78,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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