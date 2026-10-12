Sensirion Aktie News: Sensirion verliert am Montagnachmittag

Das Papier von Sensirion gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 87,90 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'668 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 87,50 CHF. Bei 88,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'470 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,30 CHF) erklomm das Papier am 05.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 7,28 Prozent Luft nach oben. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 77,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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