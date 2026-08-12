Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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12.08.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sensirion. Das Papier von Sensirion legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 80,10 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 80,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die Sensirion-Aktie legte bis auf 81,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 79,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'178 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,10 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 11,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 38,20 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion im Jahr 2026 1,89 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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