Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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12.08.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion kommt am Nachmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Sensirion zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 79,50 CHF bewegte sich die Sensirion-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Im SIX SX-Handel kam die Sensirion-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 79,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'386 Punkten liegt. Bei 81,10 CHF erreichte die Sensirion-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 79,30 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 79,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 3'852 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,10 CHF) erklomm das Papier am 03.06.2026. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 12,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Abschläge von 37,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sensirion einen Gewinn von 1,89 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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