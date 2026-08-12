Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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12.08.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Mittag fester
Die Aktie von Sensirion gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Sensirion-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Das Papier von Sensirion legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 80,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 81,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 79,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 2'029 Stück.
Bei einem Wert von 89,10 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,10 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 62,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 1,89 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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