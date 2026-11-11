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11.11.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 82,80 CHF.
Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 82,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'156 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sensirion-Aktie bisher bei 83,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 3'791 Stück.
Am 05.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 12,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Sensirion-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,17 CHF je Sensirion-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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