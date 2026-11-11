Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Das Papier von Sensirion legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 82,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'103 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,40 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 2'715 Stück.

Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,03 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 40,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,17 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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