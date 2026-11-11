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11.11.2026 12:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von Sensirion zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 82,70 CHF nach oben.

Sensirion
82.00 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Sensirion legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 82,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'103 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,40 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 2'715 Stück.

Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,03 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 40,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,17 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Long 13’458.83 8.91 S1B77U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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