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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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11.09.2026 09:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 77,60 CHF.

Sensirion
76.38 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 77,60 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'463 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Sensirion-Aktie bis auf 77,60 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 380 Stück.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 12,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 56,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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