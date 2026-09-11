Sensirion Aktie News: Anleger schicken Sensirion am Nachmittag ins Minus

Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 75,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 75,40 CHF. Bei 77,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 3'466 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2026 auf bis zu 89,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,01 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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