Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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11.09.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 76,70 CHF.
Die Sensirion-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 76,70 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'519 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 76,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 77,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 1'369 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,17 Prozent. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 35,46 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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