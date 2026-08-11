Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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11.08.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Sensirion hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Sensirion-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 78,20 CHF.
Mit einem Kurs von 78,20 CHF zeigte sich die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'610 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Sensirion-Aktie bei 78,20 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sensirion-Aktie bis auf 78,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 78,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 751 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 13,94 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.
Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 1,89 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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