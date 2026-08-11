Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Im SIX SX-Handel gewannen die Sensirion-Papiere um 16:28 Uhr 2,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'571 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,00 CHF an. Bei 78,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'761 Sensirion-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 10,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 61,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,89 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus

Sensirion-Aktie gewinnt zweistellig: Geschäft soll weiter ausgebaut werden