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11.08.2026 16:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt ging es für das Sensirion-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 80,00 CHF.

Sensirion
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Im SIX SX-Handel gewannen die Sensirion-Papiere um 16:28 Uhr 2,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'571 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,00 CHF an. Bei 78,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'761 Sensirion-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 10,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 61,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,89 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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