Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag höher

Um 12:28 Uhr stieg die Sensirion-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 78,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'535 Punkten liegt. Die Sensirion-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,60 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'115 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 13,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 36,78 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 1,89 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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